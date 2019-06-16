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KKTC İnsan Hakları Derneği, Macron'u kınadı

1 saat önce

KKTC İnsan Hakları Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Kıbrıs Türk halkının adadaki meşru haklarına ve uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı göstermeye davet etti.

KKTC İnsan Hakları Derneği, Macron'u kınadı, System.String[]
KKTC İnsan Hakları Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Kıbrıs Türk halkının adadaki meşru haklarına ve uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı göstermeye davet etti. Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, Macron'un Türkiye'ye yönelik sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısını kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz'e kıyısı olan 7 Avrupa Birliği ülkesinin zirve toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetlerinde Fransa'nın Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtmiş ve Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurmasını istemişti. KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs üzerinde Avrupa Birliği ve Fransa'dan önce söz sahibinin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye olduğunu hatırlattı. Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macron'a, Kıbrıs Türk halkının adadaki meşru haklarına ve uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Işık dernek olarak, Macron'un Malta'da Akdeniz'e kıyısı olan 7 Avrupa Birliği ülkesinin zirve toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetlerinde Fransa'nın Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtmesini ve Türkiye'ye yönelik sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısını "şiddetle" kınadıklarını kaydetti.

Işık açıklamasında, "Macron, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığı ve uluslararası hukukun doğal kaynaklar üzerinde tanıdığı meşru haklarını inkar ve reddetme hak ve yetkisine sahip değildir. Macron, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin garantörlük haklarına açık bir taciz ve hak gaspını uluslararası hukuk diye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin diğer ortağına resmen empoze etme teşebbüsünde bulunmuştur" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
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