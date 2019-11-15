Son Dakika Haberleri: KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Köprülü ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Köprülü, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, KKTC'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu KKTC'ye, özgürlük, bağımsızlık ve adalet ilkeleriniz ışığında, uzun yıllar verilen zorlu mücadelenin ardından kavuşmuştur. Şüphesiz ki vermiş olduğumuz özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı, liderliğinizde yoktan bir vatan yaratan Anadolu halkının destansı mücadelesi olmuştur.

KKTC, tüm zorluklara rağmen bugün demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısı, özgürlükçü ve katılımcı geleneğiyle yaşamakta ve her zaman ve koşulda bizlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti'nin de katkılarıyla her geçen gün daha da güçlenmekte ve kalkınmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, ayrıca işaret ettiğiniz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine bağlı kalarak bölge ve dünya barışına olan inancını da korumaktadır. Kıbrıs Türk halkının göstermiş olduğunuz yolda ilerleyeceğini bir kez daha teyit eder, bu vesileyle şehitlerimiz rahmetle, gazilerimiz saygıyla anar, manevi huzurunuzda saygıyla eğilirim."

Köprülü ve beraberindeki heyet daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir, Köprülü, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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