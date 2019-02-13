Son Dakika Haberleri: Kobani'de Faaliyet Gösteren Pkk/kck-Pyd/ypg Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kobani'de Faaliyet Gösteren Pkk/kck-Pyd/ypg Üyesi 2 Kişi Yakalandı

3 saat önce

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen ve 2014'te Kobani'de 2 yıl süreyle silahlı faaliyet gösterdiği saptanan 2 örgüt üyesi yakalandı.

Kobani'de Faaliyet Gösteren Pkk/kck-Pyd/ypg Üyesi 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen ve 2014'te Kobani'de 2 yıl süreyle silahlı faaliyet gösterdiği saptanan 2 örgüt üyesi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istibarat çalışmaları sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına Kobani olaylarında faaliyet göstermek için 2014 yılında örgüte katılan, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde silahlı faaliyet gösteren 2 teröriste ulaştı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü adına 2 yıl boyunca Kuzey Irak'ta silahlı faaliyet gösteren şüphelilerin A.P ve H.D. olduğu belirlendi. 2016'dan itibaren Türkiye'de oldukları saptanan 2 örgüt üyesi teknik ve fiziki takibe alındı. İzmir'e gelen A.P ve H.D. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:34 Kaynak: DHA

İzmir, PKK, Kobani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kobani'de Faaliyet Gösteren Pkk/kck-Pyd/ypg Üyesi 2 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]