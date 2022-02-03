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Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3) - Son Dakika

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)

03.02.2022 16:08
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)

ARAÇLARI KURTARILIYORÇanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağışla birlikte Kocabaş Çayı'nın taşması sonucu otoparkta su altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

ARAÇLARI KURTARILIYOR

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağışla birlikte Kocabaş Çayı'nın taşması sonucu otoparkta su altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Bazı araçlar, vinç yardımıyla kurtarıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, taşkının etkili olduğu Çavuşköy Mahallesi'ne giderek, belediye ekiplerinin çalışmalarını takip etti. Biga Belediyesi ekipleri, hayvanlarına bakmaya gittikleri bölgede taşkın nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aileyi ve köpeklerini kepçeyle kurtardı.Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, özellikle Avcılar, Kocabaş ve Atatürk Köprüsü arasındaki alanda taşkının etkili olduğunu, bazı araçların su altında kaldığını ancak can kaybı yaşanmadığını söyledi. Erdoğan, "Sağanak yağış ve Kazdağlarındaki karların erimesi ilçemizin içinden geçen çayın debisini yükseltti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden aldığımız bilgiye göre ilçemizde son 10 yılın en yoğun yağışıyla birlikte metrekareye 60 metreküp yağmur düştü. Akşam saatlerinden bu yana 300 vatandaşımıza ulaşarak çay boyundaki araçlarını kaldırılmasını sağladık. Ulaşamadığımız vatandaşlarımızın araçlarını ise Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerinin ortak çalışmasıyla çekicilerle çay boyundan kaldırdık. Ekiplerimiz çay boyuna girişleri kapattı. Çavuşköy Mahallemizde de incelemeler yaptık. Taşkından etkilenen vatandaşlarımızla bir araya geldik ve hayvanlarına bakmaya giden bir ailemizi ekiplerimizce kurtardık. Çok şükür can kaybımız yok. Çanakkale Valiliğimiz koordinesinde Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve AFAD ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.


Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
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Bülent Erdoğan, Çanakkale, Kocabaş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3) - Son Dakika
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