Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına Silahlı Saldırı

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Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var