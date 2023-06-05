Kocaeli'de Akrabalar Arasında Kanlı Kavga: Hamile Kadın Öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de Akrabalar Arasında Kanlı Kavga: Hamile Kadın Öldü

05.06.2023 01:14

Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan 3,5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de akrabalar arasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldü

Kurşunların hedefi olan hamile kadın öldü, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan 3,5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen İpek Çiçek ve Azat O. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönmesiyle Aydın Ç. silahını çıkartarak ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Azat O. sol kolundan yaralanırken, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen İpek Çiçek ise kanlar içinde yerde kaldı. Aydın Ç. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulansa alınarak Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İpek Çiçek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevik kuvvet ekipleri tarafından önlem alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Akrabalar Arasında Kanlı Kavga: Hamile Kadın Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Akrabalar Arasında Kanlı Kavga: Hamile Kadın Öldü - Son Dakika
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