Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu- Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmasının ardından, Ankara istikametinde durdurulan trafik akışının yeniden sağlandığını bildirdi.
Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Bolu-Gerede bölgesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle geçici süre durdurulan araç trafiği yapılan özverili çalışmalar sonucu trafiğe açılmıştır. Dikkatli ve tedbirli olunmasını rica eder, hayırlı yolculuklar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de, Ankara yönünde araç trafiğine kapatılan yollar açıldı - Son Dakika