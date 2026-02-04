Kocaeli'de Bıçaklama Cezası - Son Dakika
Kocaeli'de Bıçaklama Cezası

04.02.2026 16:29
Murat Tosun'u öldüren Bilal ve baba Mehmet Konak hapis cezasına çarptırıldı, Hiranur 12,5 yıl aldı.

KOCAELİ'de, Murat Tosun'u (32), çocuğunu almak için gittiği okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren Bilal Konak (24) haksız tahrik indirimi uygulanıp 12 yıl 9 ay, babası Mehmet Konak (51) ise 11 yıl 15 gün hapisle cezalandırıldı. Baba ve oğlu azmettirdiği iddia edilen Bilal Konak'ın nişanlısı Hiranur Büyükbayraktar ise 12,5 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 5 Şubat 2024'te saat 18.00 sıralarında, Derince ilçesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Servis şoförü olarak çalışan Murat Tosun, çocuğunu almak için okul bahçesine girdiğinde, daha önce tartışma yaşadığı öne sürülen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki öğrenci ve velilerin gözü önünde bıçaklanan Murat Tosun hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler yakalandı. Tosun'u bıçaklayan Mehmet Konak, oğlu Bilal Konak ve azmettirdiği iddia edilen Hiranur Büyükbayraktar tutuklandı, olaya karışan Kerem K., Birsen K. ve Semanur O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

7'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin açılan davanın 7'nci duruşması bugün görüldü. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Konak, Bilal Konak ve Hiranur Büyükbayraktar ile tutuksuz sanıklar Kerem K., Birsen K. ve Semanur O. ile Murat Tosun'un yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede sanıkların son savunmaları alındı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Bilal Konak, Murat Tosun'u öldürme amacının olmadığını belirterek, olayın arbede sırasında yaşandığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Konak, "Sevdiğim, evleneceğim kadının, nişanlımın bana taciz edildiğini anlatması üzerine kendime hakim olamadım" dedi.

Bilal Konak'ın babası tutuklu sanık Mehmet Konak ise "Ben de oğlum gibi çok pişmanım. Böyle bir olayın içinde olmamam gerekiyordu ama oğlum olduğu için içindeyim. Oğlumda bıçak olduğunu bile bilmiyordum. Bilsem engel olurdum ama başımıza böyle bir iş geldi. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Bilal Konak'ın nişanlısı, 'Azmettirme' suçundan yargılanan tutuklu sanık Hiranur Büyükbayraktar da Murat Tosun tarafından taciz edildiğini belirterek, "Ben kimseyi azmettirmedim, sevdiğim adamı neden böyle bir olayın içine atayım? Kanıtlayamıyor olmam taciz edilmediğim anlamına gelmiyor. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar Kerem K., Semanur O. ve Birsen K. ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini talep etti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı. Bilal Konak, 'Haksız tahrik altında kasten ağırlaştırılmış yaralama sonucu ölüme sebep olma' suçundan 12 yıl 9 ay, babası Mehmet Konak da aynı suçtan 11 yıl 15 gün hapis cezası aldı. Hiranur Büyükbayraktar ise 'Azmettirme' suçundan 12,5 yıl hapse mahkum edilirken, tutuksuz sanık Kerem K. de 'Haksız tahrik altında kasten yaralamaya yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, Semanur O. ve Birsen K.'nin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.