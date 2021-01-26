Kocaeli'de cinayet sanıklarının yargılaması sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin, biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık E.İ, tutuksuz sanık E.İ. ve avukatları salonda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve tutuklu sanığın bu halinin devamını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık E.İ'nin avukatı Hakan Akkaya, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye talebinde bulundu.

Sanık E.İ. de öldürme kastının bulunmadığını savunarak, "Zaten böyle bir amacım olsaydı çok yakındık. Daha fazla ateş edebilirdim. Olaylar nedeniyle çok pişmanım. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarından istenen raporun akıbetinin sorulmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hızır Akgün (34) arasında 4 Nisan 2020'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, Akgün'e pompalı tüfekle ateş etmişti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Akgün, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi suç aletleriyle yakalanmıştı.

Zanlılardan oto boya dükkanının işletmecisi E.İ. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.