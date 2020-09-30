Deniz ve plaj temizliği yapıldı - Son Dakika

Deniz ve plaj temizliği yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi iş birliğinde Kocaeli'de plaj ve deniz temizliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi iş birliğinde Kocaeli'de plaj ve deniz temizliği gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli Defne Plajı'nda düzenlenen programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, çocuklar, gençler ve ilgililer katıldı.

KSO, Karamürsel Belediyesi, TEMA Vakfı, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneğinin (KARSAD) de destek verdiği etkinlikte katılımcılar sahilde, balık adamlar da denizde temizlik yaptı.

Etkinlikle, denizlerdeki kirlenme tehdidine karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Burada sanayinin, temiz denizin, temiz plajın birlikteliğini görüyoruz"

Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara dışındaki ilk ziyaretini Kocaeli'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Temiz plaj, çevre ve denizin herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Meyer-Landrut, çalışmayla çevrenin korunmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Meyer-Landrut, burada çevrenin korunması için verilen çabaya şahit olduğunu dile getirerek, "Temiz çevre için her gün ortaya konulan çabayı takdir ediyorum. Burada sanayinin, temiz denizin, temiz plajın birlikteliğini görüyoruz. Bu da mutluluk verici." diye konuştu.

Yıldırım ise ziyaretle Meyer-Landrut'a ilçede yapılan çalışmaları aktarma fırsatı bulduğunu belirterek, çevre bilinci oluşturulması için yapılan etkinliğe destek olduklarını dile getirdi.

Zeytinoğlu da Türkiye'deki 20 AB Bilgi Merkezinden birisine KSO olarak ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, AB'nin dünyada çevreye verdiği önemi Türkiye'de de gençlere anlatarak bilincin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Plastik atıkların dünyanın en tehlikeli olgusunu oluşturduğuna işaret eden Zeytinoğlu, çocuk ve gençleri de etkinliğe dahil ederek çevre bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Deniz ve plaj temizliği yapıldı
Deniz ve plaj temizliği yapıldı
Deniz ve plaj temizliği yapıldı
Deniz ve plaj temizliği yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası, Avrupa Birliği, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz ve plaj temizliği yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roket düştü Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu         
21:21
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 22:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz ve plaj temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei