Kocaeli'de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

16.05.2022 21:46
Kocaeli'de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir idaresindeki 41 AHS 423 plakalı demir profil yüklü Volvo marka tır, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü Ahmet Demir, tırı emniyet şeridine çekerek aracından indi. Bunun üzerine arkadan gelen İbrahim A. yönetimindeki 41 ADV 219 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi, yol üzerinde yaya olarak bulunan Ahmet Demir'e çarptı. Kaza sonrasında Ahmet Demir yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Ahmet Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmet Demir'in cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli, Marmara, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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