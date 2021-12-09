Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Şaban Okay Karakan için tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törene, Karakan'ın yakınları, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile emniyet mensupları katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Şaban Okay Karakan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı - Son Dakika