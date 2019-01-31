Kocaeli'de Lise Öğrencisinin Öldürülmesi Davası

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı
'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16 Şubat 2018'de Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Ecem Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara
ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanıklar K.A, N.K, Y.K, İ.D. ve avukatları katıldı.
Duruşmada, lise öğrencisinin babası Gökhan Balcı
ve avukatı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Bahar Göközkurt da hazır bulundu.
Ecem Balcı'nın otopsi raporuna ait tutanakların geldiği belirtilen duruşmada, 15 Ocak 2018'de intihar eden Balcı'nın annesi Esra E'nin sırt çantasından çıkan mektup okundu.
Mektupta, anne Esra E'nin, "Ecem, yıllarca bana çektirdin. Para için yaşadın. Anladım, senden evlat olmaz. Seni ömür boyu annesiz bırakıyorum. Zor, şımarık ve asi bir çocukla uğraştım. Ecem, seni hiç affetmeyeceğim." ifadeleri yer aldı.
Mektubun anne tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılması istendi Söz
verilen Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı'nın avukatı, mektubun, maktulün annesi tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılmasını isteyerek, "Anne
tarafından yazılmış olsa bile kendisinin baskı altında olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Bakanlık avukatı Göközkurt da mektubun gerek görülürse araştırılmasını talep etti.
Tutuklu bulunduğu Bandırma
2 No'lu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Kara, Esra E'yi baskı altına almadığını savundu.
Karakolda ifade verdiği görüntülerin mahkemeye getirilmesini isteyen Kara, "Görüntülerde yaşadığım kötü muamele görülecektir. Yakalanmadan önce İçişleri Bakanlığı
'na ve Cumhurbaşkanlığı'na gidecek, Ecem'i ve sim kartını teslim edecektim ama buna izin vermediler." diye konuştu.
Sanığın avukatı, Ecem Balcı'nın, teyzesinin kocası tarafından cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiaların da araştırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, Ecem Balcı hakkında cinsel istismar davası açılıp açılmadığının sorulmasına, gelecek celsede bazı tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.
Duruşma sonrası açıklama
Duruşma sonrası baba Gökhan Balcı, yaptığı açıklamada, sanık Süleyman Kara'nın boş şeyler konuşarak dava sürecini uzatmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kızımı polis 1,5 ay aradı bulamadı ama sanık noktasına, virgülüne kadar anlattı, burada olduğunu söyledi. Olayı başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Mahkemeyi ne kadar uzatırsa uzatsın, o içeriden çıkamayacak. Orada çürüyecek. Annenin yazdığı mektup konusunu daha önce söylemiştim. Ruh hali bozuk olduğu için herkesi suçluyordu. Ecemi de suçlamış. Mektubun araştırılmasını istedik."
Balcı'nın avukatı Aslıhan Şen de bugün Ecem Balcı davasının üçüncü duruşmasının görüldüğünü ifade ederek, "Bugün en çok dikkatimizi çeken konu sanık Süleyman Kara'nın soruşturma sırasında polisten baskı gördüğünü ve bu şekilde ifade verdiğini söylemesiydi. Baskı altında ifade verdiyse Ecem'in dağların tepelerin arasındaki yerini, konumunu, kafasının hangi yönde olduğunu nasıl biliyordu? Davayı uzatmaya yönelik birtakım tanıkların dinlenilmesini istediler. Adli tıp raporu geldi, tanıklar dinlenilecek. İnşallah yakında bu dava karara bağlanacak." diye konuştu.
Duruşmayı izleyen Kadın Meclisi üyeleri de ellerinde Ecem Balcı'ya ait fotoğraf ve pankartlarla adliye önünde bekledi.
İddianame
İddianamede, tutuklu sanık Süleyman Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen diğer sanıklar için ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Olay Değirmendere
Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ecem Balcı, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak 27 Aralık
2017'de eğitimine ara vermiş, 5 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan annesi Esra E ise kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 16 Şubat 2018'de yapılan açıklamada soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu bildirilmişti.
Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Bu arada 15 Ocak 2018'de, Kandıra
ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal
Kayalıkları mevkisinde denizde, Ecem Balcı'nın annesi Esra E'nin cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.