Kocaeli'de Roman vatandaşların sorunları konuşuldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda Roman asıllı vatandaşların sorunları konuşuldu.



Roman vatandaşların eğitimden sağlığa, istihdamdan barınma sorununa kadar yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Otel'de Kocaeli'de bulunan tüm Roman sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştaya Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, daire başkanları, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü'nden temsilciler ve roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayda istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.



Çalıştayda konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın roman vatandaşlarımız konusuna olan hassasiyetlerini biliyorum. Biz, Roman vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları yakından takip ediyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bunun en somut örneği Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi Eylem Planı'dır" dedi.



Konuşmanın ardından toplantıya katılan il müdürleri Roman vatandaşlar ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Sonrasında katılımcıların yaşadıkları sorunlar sivil toplum temsilcilerinden dinlendi. Karşılıklı olarak sorunların çözümü noktasında çalışmalar başlatıldı. - KOCAELİ