Kocaeli'de Seyrek Plajı'na mavi bayrak asıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Seyrek Plajı'na mavi bayrak asıldı

22.06.2022 17:46
Kocaeli'de Seyrek Plajı'na mavi bayrak asıldı

Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı mavi bayrağa kavuştu.

Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı mavi bayrağa kavuştu.

Yeşilin ve mavinin her tonunun bulunduğu Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu çalışmalarıyla Kandıra Seyrek Halk Plajı mavi bayrağa layık görüldü.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kandıra Seyrek Halk Plajı'nda düzenlenen "Yerel Mavi Bayrak Töreni"nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölge halkının mavi bayrağı ve daha fazlasını hak ettiğini söyledi.

Mavi bayraklı plajların sayısının artırılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalara değinen Büyükakın, "Aslında bu bizim 7. değil, 8. mavi bayrağımız olacaktı. Müsilaj kapsamında biri şimdilik askıya alındı. Gurur duyulacak işler yaptık. Yüzde 100 biyolojik arıtma yapıyoruz. 3 yıl sonra ileri biyolojik arıtmayı tamamlamış ilk şehir olacağız." diye konuştu.

Arıtmalardan kazanılan suların nasıl kullanılacağını araştırmaya başladıklarını anlatan Büyükakın, ileri biyolojik tesislerle atık suları geri kazanmanın bir çevre politikası olacağını kaydetti.

TÜRÇEV Başkanı Abdulkadir Ateş ise TÜRÇEV hakkında bilgi verdi.

Yaptıkları çalışmalara değinen Ateş, şunları söyledi:

"Bugün 531 noktada mavi bayrağımız dalgalanıyor. Sizlere daha sağlıklı ve güzel bir ortam oluşturmak için uğraşıyoruz. Bu işi yıllardan beri yürütüyoruz. Şu anda da mavi bayrakta dünyada üçüncüyüz. Kendimizi daha da geliştireceğiz. Bu bayrağı kazanmak zor ama kaybetmek kolaydır. Burada 10 sigara izmariti gördüğümüzde bayrağı indirmek zorunda kalırız. Denize ve plajlarımıza sahip çıkmak zorundasınız."

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da ilçenin yüzde 87'sinin yeşillik ve mavilikle dolu olduğunu aktararak, "Buraları korumak gerekiyor. Seyrek Plajı'nın eski halini görenler şimdiyle arasındaki farkını biliyor. Herkesin bu plajlara sahip çıkmasını istiyorum." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Seyrek Plajı'na mavi bayrak asıldı - Son Dakika

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