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Kocaeli'de üç oyun

6 saat önce

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 4 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.

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Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 4 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.


Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi konu ediliyor.


"Oyalananlar"


Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 4 Aralık Çarşamba, 5 Aralık Perşembe, 6 Aralık Cuma ve 7 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.


Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.


"Otobüs Durağında Üç Bencil"


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Otobüs Durağında Üç Bencil", 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunu, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap edecek.


"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle de ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü, bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

Süleyman Demirel, Çarşamba, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:36 
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