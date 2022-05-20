Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı

20.05.2022 12:59
Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Güney yan yolda D.A. idaresindeki 34 M 5833 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyir halindeki B.B. yönetimindeki 41 UJ 853 plakalı otomobil ve E.G'nin kullandığı 36 AE 649 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücü B.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Kaynak: AA

Otomobil, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement