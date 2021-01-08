Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar Mahallesi'nde 4 otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son Dakika

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı

AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk

Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır

Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor

Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada

Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler