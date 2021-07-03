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Kocaeli'deki konferansta Ermeni diasporasının iftiraları ele alındı - Son Dakika

Kocaeli'deki konferansta Ermeni diasporasının iftiraları ele alındı

03.07.2021 18:46
Kocaeli'deki konferansta Ermeni diasporasının iftiraları ele alındı, System.String[]

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince hayata geçirilen "Ermenistan Diasporası'nın İftiralarına Cevap" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince hayata geçirilen "Ermenistan Diasporası'nın İftiralarına Cevap" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

Leyla Atakan Kültür Merkezi'ndeki konferansa, Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve vatandaşlar katıldı.

Ayrım, yaptığı konuşmada, Ermeni zulmünün ne kadar vahşice olduğunu hayatta olan yaşlıların rahatlıkla anlatabileceğini belirterek Iğdır, Erzurum, Kars, Ağrı ve Van'da binlerce toplu mezar olduğunu söyledi.

O günün acılarını hiçbir zaman kaşımak istemediklerini dile getiren Ayrım, hep dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştirme bağlamında ilişkileri yürütmek istediklerini kaydetti.

Ayrım, Ermenilerin 1991'de Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğine dikkati çekerek "1 milyon insanı evlerinden, barklarından sürüldüler. Bu manzara çok acı bir manzaraydı. 30 yıl bir mücadele oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı kararlar yerine getirilmedi. ABD, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği Minsk Grubu maalesef bu sorunu rafa kaldırdı ve en sonunda 44 günlük vatan savaşında bu topraklar geri alındı." ifadelerini kullandı.

Şamil Ayrım, 10 Kasım'da imzalanan 9 maddelik Dağlık Karabağ Anlaşması'nda bir maddenin Türkiye'yi çok ilgilendirdiğine işaret ederek "Zengezur Koridoru. Bu koridor ne demek? Ankara'dan arabaya bindiğiniz zaman Iğdır, Nahcivan üzerinden Türk cumhuriyetlerine rahat gidebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz. Şimdi Ermeniler buna diretiyorlar ama Ruslar çok ciddi şekilde buna 'evet' diyor. Azerbaycan açılmasını istiyor. Büyük bir ihtimal bu koridor açılacak." diye konuştu.

"Biz kindar bir millet değiliz"

"Bizim en önemli sıkıntılarımızdan biri; Ermeni meselesini hep hafife almamız." diyen Ayrım, şöyle devam etti:

"Azerbaycan tarihine, Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman Ermeni mezaliminin yaptığı acılar hala yerinde duruyor. Biz kindar bir millet değiliz. Biz millet olarak inancımızdan, Türklüğümüzden aldığımız feyzle dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz.

"Allah'a şükür savaş bitti, anlaşma imzalandı. Sivil toplum örgütlerinin, parlamentoda bizlerin, Türk insanının daha yapacağı çok şey var. Asıl bundan sonra bizim mücadelemiz başlıyor. İlk önce kendi insanımızı da bilinçlendirmemiz lazım."

Ermenilere tarihte çok kucak açıldığını dile getiren Ayrım, "Gereken her türlü ihtimamı gösterdik. Bakanlıklar verdik, maliyemizi teslim ettik ama Kurtuluş Savaşı'mızda bizi sırtımızdan vurdular. Bizim de bundan sonra bunları gençlerimize, bütün Türk milletine çok iyi anlatmamız lazım. Tabii bu arada Azerbaycan ve Türkiye olarak diasporalarımızda tek bir diaspora olarak dünyaya da bunu anlatmak lazım." diye konuştu.

"Ermenilerin Anadolu'da yaptığı birçok vahşet var"

Milletvekili Şeker de Türkler ve Ermenilerin, Selçuklulardan itibaren yaklaşık 700 yıl sorunsuz bir şekilde, birlikte yaşadığını ifade etti.

Ermenilerin bu sürede Osmanlı'da önemli görevlere geldiğini, ticaretin büyük kısmını ellerinde bulundurduklarını belirten Şeker, bu yapının, halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar devam ettiğini söyledi.

Şeker, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Batılı devletlerin Osmanlı'yı parçalamak ve Anadolu'yu paylaşmak için Ermenileri kullanmaya başladığına dikkati çekerek "1880 yılında Erzurum'da ilk defa Ermeni silahlı çete kuruluyor. Bu sadece o dönemle de sınırlı değil. O günden bugüne sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor." dedi.

Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermenilerin Anadolu'da yaptığı birçok vahşet olduğunu aktaran Şeker, yakın dönemde, Iğdır ve Van'da katledilen Türklerin iskeletlerinin bulunduğunu anlattı.

Şeker, Türkiye'nin gücüne işaret ederek "Türkiye bu güce sahip olmasaydı inanın ki Azerbaycan'ın Karabağ'daki o başarısı gerçekleşmeyebilirdi. O başarının gerçekleşmesinde Türkiye'nin verdiği manevi ve teknik destek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar ise projenin hayata geçmesinde kendilerine destek veren yetkililere teşekkür ederek derneğin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Azerbaycan, Kocaeli, Türkiye, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki konferansta Ermeni diasporasının iftiraları ele alındı - Son Dakika


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