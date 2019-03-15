Kocaeli Fetö'nün TSK Yapılanmasında 17 Kişi Adliyede
1 saat önce
Fetö'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: DHA
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