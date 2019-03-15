Son Dakika Haberleri: Kocaeli Fetö'nün TSK Yapılanmasında 17 Kişi Adliyede

Kocaeli Fetö'nün TSK Yapılanmasında 17 Kişi Adliyede

1 saat önce

Fetö'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Ankara ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Salı günü düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 14 astsubay gözaltına alındı. 18 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK, Kocaeli, Güncel
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