KOCAELİ İzmit'te zincirleme kaza, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

İzmit'te zincirleme kaza, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (1)

İZMİT'te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -