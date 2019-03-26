Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli 8 İlde Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı

Kocaeli Merkezli 8 İlde Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı

1 saat önce

Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli Merkezli 8 İlde Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Operasyonlar kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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