Kocaeli Merkezli 8 İlde Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı
1 saat önce
Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı.
Kocaeli
merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti
KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Operasyonlar kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
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