Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı. - KOCAELİ