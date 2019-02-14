Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün gözaltına alınan 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf, 2'si açığa alınan, 2'si emekli askeri personel olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubay gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20 Kaynak: AA

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