Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata göre Syriza, PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:56:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]