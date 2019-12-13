Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

6 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi., System.String[]

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 11 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, görevden geçici uzaklaştırılan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 10 Aralık'ta Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Kocaeli, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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