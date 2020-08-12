Kocaeli'nde fabrikası bulunan dev firmaya soruşturma
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de fabrikası bulunan Ford Otosan şirketine Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı.
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de fabrikası bulunan Ford Otosan şirketine Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de fabrikası bulunan Ford Otosan'a Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Dev otomotiv firması Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:12
Kaynak: İHA
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