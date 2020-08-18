KOCAELİ OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İLETİŞİM ÜSSÜ OLARAK KULLANILACAK - Son Dakika

KOCAELİ OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İLETİŞİM ÜSSÜ OLARAK KULLANILACAK

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, AFAD desteğiyle gönüllü telsizciler tarafından kurulan TRAC Gölcük Telsiz İstasyonu, İstanbul'da yaşanabilecek olası bir depremde iletişimin merkez üssü olarak kullanılabilecek.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, AFAD desteğiyle gönüllü telsizciler tarafından kurulan TRAC Gölcük Telsiz İstasyonu, İstanbul'da yaşanabilecek olası bir depremde iletişimin merkez üssü olarak kullanılabilecek. Olası bir afet anında GSM operatörlerinin devre dışı kaldığını ifade eden Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Gölcük Şubesi Başkanı Umut Öcal 'Bir afet anında telsiz istasyonlarımız devreye girecek ve aksayan haberleşme hizmeti yeniden sağlanacak" dedi.

Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin ardından kurulan ve o zamandan bu yana gönüllüleriyle beraber çalışmalarını sürdüren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, İstanbul'da yaşanabilecek bir depremde iletişim hatlarının kurulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahil kenarına kurdukları antenler ve telsiz istasyonlarıyla, olası bir deprem anında devre dışı kalan GSM operatörlerinin yerine telsizlerle iletişime geçmeye hazırlanan ekip, olası bir İstanbul depremi için hazır bulunuyor. Amaçlarının deprem anında kesilen iletişim nedeniyle, afet bölgesine gelecek ekiplerin anında bilgilendirip zaman kaybı yaşanmasını önlemek olduğunu belirten Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Gölcük Şubesi Başkanı Umut Öcal 'Bir afet anında telsiz istasyonlarımız devreye girecek ve aksayan haberleşme hizmeti yeniden sağlanacak." dedi.

"OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İLETİŞİM ÜSSÜ OLACAK"

Yaşanacak bir İstanbul depremi sırasında GSM operatörlerinin kesilmesi halinde istasyonlarının bir iletişim üssü olarak kullanılacağını söyleyen Umut Öcal, 'Bulunduğumuz TRAC Gölcük Yerleşkesi olası bir İstanbul depremi için hazırlanmıştır. Bulunduğumuz pozisyon itibariyle İstanbul İl Afet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile haberleşmeye geçebilecek yetkinlikteyiz. İstasyonumuzun kuruluş amacı olası bir İstanbul depremine yardıma gidecek olan ekiplere haberleşme desteği sağlamaktır. Aynı zamanda Kocaeli ve benzer ildeki müdürlüklerin buraya gelerek telsiz istasyonu kurması için hazırlanmıştır. Yaşanabilecek bir İstanbul depreminde burası haberleşme üssü olarak kullanılacaktır. Altyapımız buna göre şekillendirildi. Şu an tek eksiğimiz bir uydu interneti haberleşmesidir. O sistemi de hallettiğimiz zaman burası global anlamda bir afet haberleşme istasyonu olacaktır." dedi.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Amaçlarının bir deprem anında yaşanacak iletişim eksikliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Umut Öcal şunları söyledi: 'Deprem anında bütün GSM şebekeleri, telli haberleşme sistemi ve uydu telefonları ne yazık ki devre dışı kalmaktadır. Bunu en son İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde görmüş olduk. TRAC üyesi amatör telsizciler, Türkiye'deki Afet Müdahale Planı'na göre bu durumda telsiz istasyonlarını devreye sokacak ve görevlendirildikleri kurumlardaki telsiz haberleşmesini devreye alacaklar. Böylece olası bir afet anında aksayan haberleşme sistemi yeniden sağlanmış olacak"

"ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Deprem anında iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle zaman yaşandığını ifade eden Umut Öcal sözlerine şöyle devam etti: Afet Müdahale Planı'na göre olası İstanbul depremine yarım için gelecek olan iller, telsizle haberleşebilecek. Kurumlar tarafından gösterilen yerlere yönlendirmeleri telsizler aracılığıyla sağlanacaktır. Örneğin Ankara'dan bir arama kurtarma ekibi yola çıktığını bize bildirdiğinde, biz ona telsizle İstanbul'da hangi bölgeye görevli olarak gideceğini daha yoldayken bildireceğiz. Böylece zaman kaybının önüne geçilecek ve devletimizin müdahale süresi çok daha kısa bir zamana indirilmiş olacak"

KOCAELİ OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İLETİŞİM ÜSSÜ OLARAK KULLANILACAK

İstanbul, Kocaeli, Deprem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 08:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İLETİŞİM ÜSSÜ OLARAK KULLANILACAK - Son Dakika
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