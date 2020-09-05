KOCAELİ TÜBİTAK Başkanı Mandal Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi - Son Dakika

KOCAELİ TÜBİTAK Başkanı Mandal Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi

TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi" (2)STARTI VARANK VE BAYRAKTAR VERDİKocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi" (2)

STARTI VARANK VE BAYRAKTAR VERDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. 4 hidromobil, 13 elektromobil olmak üzere toplamda 17 aracın bulunduğu yarışmada, araçlar 2 kilometrelik pistte 30 tur atarak en düşük yakıt tüketimine ulaşmaya çalıştı. Varank ve Bayraktar, yarışın başlamasına dakikalar kala araç içerisinde son hazırlıklarını yapan yarışmacılarla sohbet ederek başarı diledi. Start kulesine çıkan Varank ve Bayraktar, yeşil bayrak sallayarak start verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin yarıştığı bu etkinlikten son derece memnun olduğunu belirterek, "Ben burada TOGG'a mühendisler görmüyorum, kendi TOGG markasını çıkartabilecek gençler görüyorum. Teknofest'i iki amaç için düzenliyoruz. Birincisi tüm halkımızda uzay, havacılık, bilim, teknoloji alanında bir farkındalık oluşturmak. İkinci amacımız ise teknoloji yarışmaları ile gençlerimizi bilim ve teknolojiye yönlendirmek istiyoruz. Bu yarışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Dün Tuz Gölü'ndeydik. Sıfırdan roketlerini tasarlayan gençlerimizin onları nasıl fırlattıklarını, faydalı yüklerini yer yüzüne indirmek için nasıl mekanizmalar kurduğuna şahitlik ettik. Bugün de Körfez'deyiz. Elektromobil ve hidromobil yarışmalarını izliyoruz, gençlerin heyecanlarına ortak oluyoruz. Tabi ki burada yetişen gençlerimiz çok önemli mühendislik firmalarında çalışıyorlar, önemli işlere imza atıyorlar. Çok önemli markalarda çalışan gençler de buradan çıkacak, kendi markalarını kuracak gençler de buradan çıkacak. Yeter ki biz onlara yatırım yapmaya devam edelim. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır." dedi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN TEMELLERİ ATILIYOR"

Yarışmaya katılan öğrencilerin ileride Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi projesinde önemli rol oynayacak mühendisler olacağına inandığını belirten Selçuk Bayraktar, 'Dün ayrı bir heyecan vardı Tuz Gölü'nde roket yarışmasındaydık. Sabah Çorlu'da Akıncı uçuşu vardı, şimdi de Kocaeli'de geleceğin elektrikli arabalarının bir anlamda teknolojileriyle alakalı bir yarışmaya katılıyoruz. Ben tek tek takımlarla konuştum, büyük bir adrenalin var diyebilirim. Bizim için de şöyle bir anlamı var bunun, biz ülkemizin ilk milli insansız hava aracını yaptığımızda 5,5 kiloluk bir uçaktı. Bu teknolojinin ucunun ne olabileceğini açıkçası buradan görebiliyorum, inşallah bu arkadaşlarımızın serüvenlerinin de dünyada bu alanda kimileri önemli girişimler kuracak kimileri önemli projelerde mühendis olarak görev alacak. Onların temelleri atılıyor bir anlamda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında.' diye konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURACAK"

Bu yarışmalardaki asıl amacın ileride önemli projelerde rol alacak mühendisleri ülkeye kazandırmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin özellikle bu gibi geleceğin trendini inşa eden konulardaki mühendislik ihtiyacını bu genç kardeşlerimiz yapacak. Kimileri o projelerde mühendis olarak görev alacaklar, kimileri kendi girişimini kuracak. Bu anlamda bu yarışmalar Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefiyle gerçekleştirmek istediği Milli Teknoloji Hamlesi'nin altyapısını oluşturacak diyebilirim"

"AKINCI SENEYE GÖREVE BAŞLAYACAK?

Akıncı TİHA'nın testlerinin başarıyla devam ettiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Akıncı inşallah seneye göreve başlayacak. Biz test uçuşlarına devam ediyoruz. 2 prototip ürettik, üçüncü prototip yolda. Ondan sonra da seri imalat araçları üretilecek. Bugün yüksek irtifa denemelerinden bir tanesi daha yapıldı ve iniş-kalkış denemeleri yapıldı. O da başarıyla ilerliyor adım adım. Tüm bu işler bildiğiniz gibi çok ufaktan başlıyor. 2000'li yıllardan beri başlayan bir macera. Buradaki araçlar inşallah bundan 10-15 sene sonra çok önemli projeler olarak karşımıza çıkacak"

KOCAELİ TÜBİTAK Başkanı Mandal Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi

Selçuk Bayraktar, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ TÜBİTAK Başkanı Mandal Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı Kontrolden çıkan otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi         
15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti         
15:27
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında         
13:44
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, "Kimse sana artık bakamayacak" diyerek Fikriye'nin yüzünü yakmaya kalkmış         
09:38
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 02:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ TÜBİTAK Başkanı Mandal Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei