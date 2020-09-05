KOCAELİ TÜBİTAK Başkanı Mandal Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi - Son Dakika

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STARTI VARANK VE BAYRAKTAR VERDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. 4 hidromobil, 13 elektromobil olmak üzere toplamda 17 aracın bulunduğu yarışmada, araçlar 2 kilometrelik pistte 30 tur atarak en düşük yakıt tüketimine ulaşmaya çalıştı. Varank ve Bayraktar, yarışın başlamasına dakikalar kala araç içerisinde son hazırlıklarını yapan yarışmacılarla sohbet ederek başarı diledi. Start kulesine çıkan Varank ve Bayraktar, yeşil bayrak sallayarak start verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin yarıştığı bu etkinlikten son derece memnun olduğunu belirterek, "Ben burada TOGG'a mühendisler görmüyorum, kendi TOGG markasını çıkartabilecek gençler görüyorum. Teknofest'i iki amaç için düzenliyoruz. Birincisi tüm halkımızda uzay, havacılık, bilim, teknoloji alanında bir farkındalık oluşturmak. İkinci amacımız ise teknoloji yarışmaları ile gençlerimizi bilim ve teknolojiye yönlendirmek istiyoruz. Bu yarışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Dün Tuz Gölü'ndeydik. Sıfırdan roketlerini tasarlayan gençlerimizin onları nasıl fırlattıklarını, faydalı yüklerini yer yüzüne indirmek için nasıl mekanizmalar kurduğuna şahitlik ettik. Bugün de Körfez'deyiz. Elektromobil ve hidromobil yarışmalarını izliyoruz, gençlerin heyecanlarına ortak oluyoruz. Tabi ki burada yetişen gençlerimiz çok önemli mühendislik firmalarında çalışıyorlar, önemli işlere imza atıyorlar. Çok önemli markalarda çalışan gençler de buradan çıkacak, kendi markalarını kuracak gençler de buradan çıkacak. Yeter ki biz onlara yatırım yapmaya devam edelim. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır." dedi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN TEMELLERİ ATILIYOR"

Yarışmaya katılan öğrencilerin ileride Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi projesinde önemli rol oynayacak mühendisler olacağına inandığını belirten Selçuk Bayraktar, 'Dün ayrı bir heyecan vardı Tuz Gölü'nde roket yarışmasındaydık. Sabah Çorlu'da Akıncı uçuşu vardı, şimdi de Kocaeli'de geleceğin elektrikli arabalarının bir anlamda teknolojileriyle alakalı bir yarışmaya katılıyoruz. Ben tek tek takımlarla konuştum, büyük bir adrenalin var diyebilirim. Bizim için de şöyle bir anlamı var bunun, biz ülkemizin ilk milli insansız hava aracını yaptığımızda 5,5 kiloluk bir uçaktı. Bu teknolojinin ucunun ne olabileceğini açıkçası buradan görebiliyorum, inşallah bu arkadaşlarımızın serüvenlerinin de dünyada bu alanda kimileri önemli girişimler kuracak kimileri önemli projelerde mühendis olarak görev alacak. Onların temelleri atılıyor bir anlamda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında.' diye konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURACAK"

Bu yarışmalardaki asıl amacın ileride önemli projelerde rol alacak mühendisleri ülkeye kazandırmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin özellikle bu gibi geleceğin trendini inşa eden konulardaki mühendislik ihtiyacını bu genç kardeşlerimiz yapacak. Kimileri o projelerde mühendis olarak görev alacaklar, kimileri kendi girişimini kuracak. Bu anlamda bu yarışmalar Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefiyle gerçekleştirmek istediği Milli Teknoloji Hamlesi'nin altyapısını oluşturacak diyebilirim"

"AKINCI SENEYE GÖREVE BAŞLAYACAK?

Akıncı TİHA'nın testlerinin başarıyla devam ettiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Akıncı inşallah seneye göreve başlayacak. Biz test uçuşlarına devam ediyoruz. 2 prototip ürettik, üçüncü prototip yolda. Ondan sonra da seri imalat araçları üretilecek. Bugün yüksek irtifa denemelerinden bir tanesi daha yapıldı ve iniş-kalkış denemeleri yapıldı. O da başarıyla ilerliyor adım adım. Tüm bu işler bildiğiniz gibi çok ufaktan başlıyor. 2000'li yıllardan beri başlayan bir macera. Buradaki araçlar inşallah bundan 10-15 sene sonra çok önemli projeler olarak karşımıza çıkacak"