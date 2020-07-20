Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 209 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 209 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 209 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 209 kişiye müdahale etti.

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Ekipler hafta sonunda Karamürsel'de 5, Bayramoğlu'nda 4, Darıca sahilinde 3, Kandıra bölgesindeki Cebeci'de 57, Kumcağız'da 49, Kerpe'de 23, Sarısu'da 4, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 8 ve görev alanı dışında 2 olmak üzere 158 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca 67 kişiye de ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

Sakarya'da 51 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 51 kişiye müdahale etti.


Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botla vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.


Olası vakalara anında müdahale eden ekipler, hafta sonunda 51 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulunan cankurtaranlar, vatandaşları ikazları dikkate almaları konusunda uyardı.

Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 209 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
22:32
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
16:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 23:01:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 209 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]