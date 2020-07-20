Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 209 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 209 kişiye müdahale etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Ekipler hafta sonunda Karamürsel'de 5, Bayramoğlu'nda 4, Darıca sahilinde 3, Kandıra bölgesindeki Cebeci'de 57, Kumcağız'da 49, Kerpe'de 23, Sarısu'da 4, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 8 ve görev alanı dışında 2 olmak üzere 158 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca 67 kişiye de ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

Sakarya'da 51 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 51 kişiye müdahale etti.



Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botla vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.



Olası vakalara anında müdahale eden ekipler, hafta sonunda 51 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulunan cankurtaranlar, vatandaşları ikazları dikkate almaları konusunda uyardı.