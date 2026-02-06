Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Genç Taraftarın Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Genç Taraftarın Ölümü

Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Genç Taraftarın Ölümü
06.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor-Beşiktaş maçında 20 yaşındaki taraftar dengesini kaybederek tribünden düştü.

Kocaelispor- Beşiktaş karşılaşmasında dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki taraftarın tribünden düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 38. dakikasında Harda Kaçmaz (20), alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, stat dışında yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu belirledikleri Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve olay anından sonra kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar, stadyumun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Beşiktaş, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Futbol, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Genç Taraftarın Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:34:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaelispor-Beşiktaş Maçında Genç Taraftarın Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.