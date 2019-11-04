Son Dakika Haberleri: Kocaseyit Havaalanı için 5 otobüs
Son Dakika Güncel Kocaseyit Havaalanı için 5 otobüs

Kocaseyit Havaalanı için 5 otobüs

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit Kocaseyit Havalimanı'na giden yolcuların havalimanına ulaşmakta yaşadığı zorluklar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sona eriyor.

Kocaseyit Havaalanı için 5 otobüs, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Kocaseyit Havalimanı'na giden yolcuların havalimanına ulaşmakta yaşadığı zorluklar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sona eriyor. Havalimanı seferleri için BTT A.Ş. bünyesinde 5 yeni araç alımı gerçekleştirilerek; Balıkesir merkez, Altınova ve Altınoluk'tan önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren seferler başlayacak.


Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi (BTT) araç filosuna 5 yeni otobüs daha ekledi. Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törende dua okunması ve kurdele kesiminin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin, BTT A.Ş. Genel Müdürü Atınç Akıncı, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve kurum yetkilileri otobüslerde incelemelerde bulundu. Balıkesir Toplu Taşıma'nın tek kadın şoförü Dilek Arslan da direksiyona geçerek başkanlara eşlik etti. Balıkesir'den Edremit Kocaseyit Havalimanı'na düzenli bir şekilde yolcu transferini gerçekleştirmek ve vatandaşların mağdur olmaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile BTT tarafından 5 adet yeni otobüs satın alındı.


BTT A.Ş konforu ve güvenliğinde araçlar karşılıklı olarak Balıkesir'den Edremit Kocaseyit Havalimanı'na aynı şekilde; Altınova'dan da Edremit Kocaseyit Havalimanı'na, Altınoluk'tan Edremit Kocaseyit Havalimanı'na önümüzdeki Çarşamba (06.11.2019) gününden itibaren hizmete başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak "En iyi hizmeti nasıl sunarız" kaygısıyla hareket ettiklerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir Şoförler Odası, Toplu Taşım A.Ş. ve tüm bu hizmeti yürüten Ulaşım Daire Başkanlığı ile beraber yaptığımız toplantılar sonucu böyle bir hizmetin gerekliliği ortaya çıktı. Biz de irademizi koyup bu hizmeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait şirket BTT tarafından yapılmasını uygun gördük. Kazasız belasız vatandaşlarımızı daha huzurlu, güvenli ve zaman sınırlamalarına tam riayet edilerek sağlıklı bir şekilde ulaşmak istedikleri yere ulaşmaları için yeni araçlarımız hizmete giriyor, hayırlı olsun." dedi. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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