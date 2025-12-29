Kayseri'de 65 yaşındaki adam kıraaathanede ölü bulundu - Son Dakika
Kayseri'de 65 yaşındaki adam kıraaathanede ölü bulundu

29.12.2025 05:28  Güncelleme: 07:30
Kayseri Kocasinan'da 65 yaşındaki İbrahim K. kıraathanede arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede yaşayan 65 yaşındaki şahıs, arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin birinci katında bulunan kıraathanede yaşanan olayda, İbrahim K. (65) arkadaşları tarafından kanepede hareketsiz şekilde yatarken, bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede İbrahim K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından İbrahim K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

