Kıskançlık tartışması katil etti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kıskançlık tartışması katil etti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

28.03.2023 16:43

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak ölümüne neden olan Emel Ener'in cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle meydana gelen tartışmada işlediği ileri sürüldü.

27 Mart günü saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda Barış Selahattin Ener ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi ile Emel Ener, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini sırtından bıçakladı. Barış Selahattin Ener hayatını kaybederken, Emel Ener gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel Ener, tutuklandı.

Kıskançlık tartışmasından kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

6 AY ÖNCE DENİZLİ'YE YERLEŞMİŞLER

Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikleri, 6 ay önce de Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Kıskançlık tartışmasından kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

'KISKANÇLIK' İDDİASI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, aile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Bu ifadelerden yola çıkan polis, Barış Selahattin Ener'in eski eşi ile sürekli görüştüğünü, Emel Ener'in de bu durumdan rahatsız olduğunu belirledi. Olay gecesi de alkol alan çiftin, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Pamukkale, 27 Mart, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıskançlık tartışması katil etti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi
16:50 Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı
15:26 Kayseri'de belediye ile yol yapım anlaşmazlığı yaşayan adam kendini ve eşini ateşe verdi
16:40 Devasa Messi heykeli görücüye çıktı! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi meraklı bakışlarla izledi
16:29 Kağıthane'de kadınların etek altı görüntüsünü çeken komiser tahliye edildi
16:29 Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken polis memuru serbest bırakıldı
16:32 MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi
16:30 İspanya'da ortalık birbirine girdi! Milli takım kalecisi, karga tulumba gözaltına alındı
16:30 Bir kadının iki erkekle aynı anda evlendiği haberleri ortaya atılmıştı! İşin aslı bambaşkaymış
16:26 MasterChef Ukrayna'da görülmemiş olay! Yarışmacılar Bayraktar SİHA temalı yemek yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 17:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kıskançlık tartışması katil etti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement