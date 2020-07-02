Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini aştı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini aştı.

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Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 163 artarak 102 bin 9'a yükseldi.

Son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 470'e çıktı.

Başkent Bogota, 31 bin 417 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 1334 kişi artarak 43 bin 407'ye çıktı.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

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