Kolombiya'dan gelen gemide kokain ele geçirildi; 6 yabancı uyrukluya gözaltı - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kömür yüklü gemide ele geçirilen 5,9 kilogram kokaini ülkeye sokmaya çalışan yabancı uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bir istihbarat doğrultusunda Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı 'Sider Venture' isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi. Gemide arama yapan ekipler, 5 paket halinde 5,9 kilogram kokain ele geçirdi. Geminin mürettebatındaki Romanya uyruklu M.R.L., Gürcistan uyruklu K.L., Ukrayna uyruklular D.V. ve K.P. ile Honduras uyruklu C.C.J.A. ile G.W.F.F. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 6 yabancı uyruklu şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.