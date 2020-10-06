Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi Kolombiya'dan 1 ay önce yola çıkan ve 30 Eylül'de Ambarlı Limanı'na yanaşan kuru yük gemisindeki gübreler arasına serpilmiş 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda,...

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi

Kolombiya'dan 1 ay önce yola çıkan ve 30 Eylül'de Ambarlı Limanı'na yanaşan kuru yük gemisindeki gübreler arasına serpilmiş 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Happy Monday" adlı uyuşturucu şebekesine mensup 'doktor' lakaplı İngiliz uyruklu Antony M. ile birlikte 15 uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı

Uluslar arası uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmada, zanlılardan çete liderleri de dahil 9 kişinin tutuklandığı, altı şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda, Güney Amerika'dan gelen gübre yülü gemiden 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi. Londra'da "Happy Monday" adlı uyuşturucu şebekesinde de faaliyet gösteren İngiliz uyruklu Antony M. ile birlikte 15 uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Ambarlı Limanı'na gübre yüklü bir konteynerin özel boşluklarına dağıtılmış halde kokain maddesinin olduğu istihbaratını aldı.

- Kokain yüklü konteynır gemisi Güney Amerika'dan yola çıktı

Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan 1 ay önce yola çıkan adı açıklanmayan gemiye 30 Eylül'de Ambarlı Limanı'nda operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gemide dedektör köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda 6 konteynırda yaklaşık 119 ton gelen 3 bin 500 çuval fosfalt gübre çuvalları tespit edildi.

- Çuvallardaki gübre içine serpiştirilmiş uyuşturucu sevkiyatı

Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aramalarını söz konusu konteynerlerde yoğunlaştıran polis güçleri, Ambarlı Limanı Ana Terminalindeki gemiden indirilen konteynerleri didik didik aradı. Tarayıcı veya servis köpekleri ile tespit edilme olasılığını azaltmak için gübrelerin arasında serpildiği belirlenen uyuşturucu karmalı gübre çuvallarını limana indiren emniyet ekipleri, yaklaşık 119 ton gübre yüklü konteynerler çuvallarını numune almak için İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuarına götürdü.

- Çuvallar İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuarına götürdü...

Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis

Laboratuvarında yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri 'doktor' lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.'nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

- Operasyonda 'doktor' lakaplı İngiliz çete üyesi de yakalandı

Yüklü miktarda uyuşturucuyu deniz yoluyla Türkiye'ye sokan çetenin, Londra merkezli "Happy Monday" adlı uyuşturucu şebekesine mensup İngiliz üyesi Antony M.'nin, uluslararası uyuşturucu piyasasında 'doktor' lakabıyla anıldığı ve bu tür uyuşturucu sevkiyatında gübrelerin arasına serpilen kokainleri ayrıştırma işleminde görevlendirildiği öğrenildi. İngiliz vatandaşı Antony M.'nin, ülkesinde de Londra merkezli bir uyuşturucu çetesinin önemli ortaklarından olduğu kaydedildi. Türkiye'ye getirilen uyuşturucu maddesinin, iç piyasaya sürülmek için sokulduğu öğrenildi.

- Uyuşturucu trafiğinin Türkiye ayağını yöneten 2 isim de yakalandı

Laboratuarda kısa sürede ayrıştırılarak ortaya çıkarılan 228 kilo 438 gram uyuşturucu maddelere el konulurken, şebekenin İngiliz üyesi Antony M., kaçakçıların Türkiye ayağını yöneten şebeke lideri Ş.Z. ve M.D'nin de aralarında olduğu A.O., A.Y., C.A.G., İ.G., V.G., A.M., V.G., B.D., R.N.Ç., Ş.D., N.A., ve

Ö.B.P adlı toplam 15 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Uyuşturucu kaçakçısı 9 kişi tutuklandı

Polis, uyuşturucu şebekesiyle bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan İngiliz uyruklu Antony M. ile çete üyeleri Ş.Z. ve M.D. de dahil 9 kişinin tutuklandığı, altı şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi

Uyuşturucu, Kolombiya, Türkiye, Kokain, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

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