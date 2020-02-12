Kolombiya sınırında 3 yılda 378 Venezuelalı göçmen öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiya sınırında 3 yılda 378 Venezuelalı göçmen öldürüldü - Son Dakika

Kolombiya sınırında 3 yılda 378 Venezuelalı göçmen öldürüldü

44 dakika önce

Kolombiya sınırında son 3 yılda 378 Venezuelalı göçmenin öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya sınırında 3 yılda 378 Venezuelalı göçmen öldürüldü, System.String[]

Kolombiya sınırında son 3 yılda 378 Venezuelalı göçmenin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, uzun süredir derin ekonomik, sosyal ve siyasi kriz yaşayan, ayrıca yoğun göç veren Venezuela'nın Kolombiya sınırında Venezuelalı 378 göçmen öldürüldü.

Bölgedeki düşünce kuruluşlarından "Uzlaşma ve Barış Vakfı" tarafından yayımlanan bir rapora göre, yasa dışı silahlı gruplar arasındaki savaşın yoğunlaştığı Kolombiya-Venezuela sınırında son 7 yılda en az 4 bin 911 kişi öldürüldü.

Rapor, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetlerinin (FARC) silah bırakmasının ardından, Kolombiya'daki en büyük silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) dahil olmak üzere 28 yasa dışı silahlı örgütün bu sınırda faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Bölgede çalışma yapan diğer sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, bazı yasa dışı silahlı gruplarla bağlantılı, 71 bin 561 kişi sınır dışı edilirken, 203 kişi de kaçırıldı.

Kolombiya ve Venezuela, kuzey çöl bölgesinden güneydeki Orinoco ve Amazon ormanlarına uzanan 2.219 kilometrelik bir kara sınırına sahip.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopmasıyla, sınırdaki yasa dışı geçişlerin kontrollerinin zorlaştığı, özellikle sınır boyunca uyuşturucu, mazot ve silah kaçakçılığının arttığı biliniyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

Venezuela, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim
Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor

Son Dakika Haberleri
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 00:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya sınırında 3 yılda 378 Venezuelalı göçmen öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]