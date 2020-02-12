Kolombiya sınırında 3 yılda 378 Venezuelalı göçmen öldürüldü - Son Dakika

Kolombiya sınırında son 3 yılda 378 Venezuelalı göçmenin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, uzun süredir derin ekonomik, sosyal ve siyasi kriz yaşayan, ayrıca yoğun göç veren Venezuela'nın Kolombiya sınırında Venezuelalı 378 göçmen öldürüldü.

Bölgedeki düşünce kuruluşlarından "Uzlaşma ve Barış Vakfı" tarafından yayımlanan bir rapora göre, yasa dışı silahlı gruplar arasındaki savaşın yoğunlaştığı Kolombiya-Venezuela sınırında son 7 yılda en az 4 bin 911 kişi öldürüldü.

Rapor, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetlerinin (FARC) silah bırakmasının ardından, Kolombiya'daki en büyük silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) dahil olmak üzere 28 yasa dışı silahlı örgütün bu sınırda faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Bölgede çalışma yapan diğer sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, bazı yasa dışı silahlı gruplarla bağlantılı, 71 bin 561 kişi sınır dışı edilirken, 203 kişi de kaçırıldı.

Kolombiya ve Venezuela, kuzey çöl bölgesinden güneydeki Orinoco ve Amazon ormanlarına uzanan 2.219 kilometrelik bir kara sınırına sahip.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopmasıyla, sınırdaki yasa dışı geçişlerin kontrollerinin zorlaştığı, özellikle sınır boyunca uyuşturucu, mazot ve silah kaçakçılığının arttığı biliniyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.