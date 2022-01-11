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'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha - Son Dakika

'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha

11.01.2022 09:53

'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha Kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 61 kişiye ceza İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye, toplam 110 bin 959 lira para cezası kesildi.

'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha

Kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 61 kişiye ceza

İZMİR - İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye, toplam 110 bin 959 lira para cezası kesildi. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde, sinema filmi Kolpaçino'ya atıfta bulunan "İçerisi şampiyonlar ligi gibi" yazılı pankart dikkat çekerken aynı yere daha önce de operasyon düzenlendiği öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Kiraz İlçesi Arkacılar Mahallesinde işletmeciliğini I.A.'nın yaptığı kıraathane ve Bornova Ilçesi Egemenlik Mahallesinde işletmeciliğini N.A. ve U.C.'nin yaptığı kahvehanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 ve 10 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 61 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı.

Ceza yağdı

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 61 kişiye toplam 110 bin 959 lira idari para cezası uygulanırken; işletme mühürlendi. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken kahvehane işletmecileri İ.A., N.A. ve U.C. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

"İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi"

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden birinde fenomen sinema filmi "Kolpaçino"ya atıfta bulunulması dikkat çekti. Üzerinde filmde kullanılan bir replik olan, "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" yazılı pankart gözden kaçmazken aynı yere daha önce de kumar operasyonu düzenlenmiş, işletme sahibi ve Yakalananlar para cezası kesilmişti.

'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha
'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha
'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha

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Para Cezası, Kolpaçino, Jandarma, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kolpaçino' kumarhanesine bir baskın daha - Son Dakika
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