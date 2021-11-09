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Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı

09.11.2021 17:53

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastalığıyla ilgili bir paylaşım yapıp sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural'ın durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Hakan Ural'a yakın kaynaklardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Hafta içi Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' progamının başarılı sunucusu Hakan Ural'dan kötü haber geldi. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurdu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırdı. Ural'ın negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife döndü.

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ve sunucunun çift doz koronavirüs aşısı olduğu biliniyor. Konuyla ilgili Hakan Ural'a yakın kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmedi.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında " Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı

Neler Oluyor Hayatta, Hakan Ural, Kanal D, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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