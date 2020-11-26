Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması - Son Dakika

Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması

26.11.2020 10:28
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması, System.String[]

Isparta'nın Sütçüler ilçesinden Antalya'ya ulaşımı 50 kilometre kısaltan Melikler Köprüsü'nün Burdur hattında asfalt çalışmaları başladı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinden Antalya'ya ulaşımı 50 kilometre kısaltan Melikler Köprüsü'nün Burdur hattında asfalt çalışmaları başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Ali Arslantaş, yöre halkının 50 yıllık rüyası olan ve artık bitimine çok az kalan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İki il arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak çalışmalar Burdur ve Isparta İl Özel İdareleri ekiplerince birlikte yürütülüyor. Yolda, Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan 4,5 kilometre sıcak asfalt çalışması ile Burdur İl Özel idaresi tarafından yapılan 4,5 kilometre beton yolu yerinde gören Vali Ömer Seymenoğlu ve Vali Arslantaş, çalışmaların son durumuyla ilgili İl Özel İdare yetkililerinden bilgi aldılar.

"5 aylık sürede 185 kilometre asfalt çalışması yaptık"

Asfalt işlemlerinin başladığı bağlantı yolunun, özellikle Sütçüler ve Eğirdirli vatandaşlar için can yolu olduğunu kaydeden Vali Ömer Seymenoğlu, yolun iki ilin güç birliği sayesinde kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi. Vali Seymenoğlu, "Öncelikle Burdur Valimize ve Burdur İl Özel İdaresine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yol Eğirdir'e bağlantı yolu. Özellikle Sütçüler-Yazılı Kanyon, Eğirdir- Kovada Gölü yolunu kullanan vatandaşlarımız için burası can yoluydu. Önceki yıllarda arkadaşlarımız sağ olsunlar her türlü imkanı oluşturmuş, destek vermişler. Alt yapısını ve köprüsünü yapmışlar. Üst yapısını yapmak da Burdur Valisi ve bize nasip oldu. İş birliği içerisinde, siyasetçilerin ve İl Genel Meclisi'nin de desteğini alarak bu yolu vatandaşımızın kullanımına birkaç gün sonra açmış olacağız. Bu yıl İl Özel İdaresi olarak 5 aylık sürede 185 kilometre asfalt çalışması yaptık. Buradaki çalışmalar sezonun son çalışması. Bundan sonra ekiplerimiz kış hazırlıklarına başlayacak. Çalışmalarda emeği geçen tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Yol çalışmasının dostluğun, dayanışmanın ve iş birliğinin ortak çalışma kültürü olduğunu ifade eden Arslantaş, "9 kilometre yolun 4,5 kilometresi Burdur, 4,5 kilometresi Isparta İl Özel İdareleri olarak birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun hem bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hem bu yolu kullanacak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Sayın Isparta valimiz olmak üzere her iki ilin il genel meclisi üyelerine ve çalışanlarına il özel idaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Darısı bir an önce Burdur - Isparta arasını 14 kilometreye indirecek olan dostluk yolunun tamamlanmasına olsun" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması

Sütçüler, Antalya, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması - Son Dakika


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