Komşular arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Aydın Mahallesi 4334 sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Bıçaklı kavga sonucunda Fuat Ş.(49) göğsünden ve Doğucan Y.(22) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Ş.B.(37) ve İ.B.'yi (36) gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Doğucan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fuat Ş.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 07:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşular arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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