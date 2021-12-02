Konak Belediyesi'nin yeni bina projesi görücüye çıktı - Son Dakika

Yapılan kamulaştırmayla 538 metrekareden bin 200 metrekareye çıkan inşaat alanı, otoparkı, sanat galerisi ve meclis salonuyla kente yeni bir soluk katacak binanın avan projesi büyük beğeni topladı. Başkan Batur, "Yeni hizmet binası en önemli çalışmalarımız arasında. Konak'ın böyle bir hizmet binasına gerçekten ihtiyacı var. Konak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konak Belediyesi aralık ayı birinci olağan toplantısı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönetiminde gerçekleşti. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezindeki toplantıyı CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve AKP Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da izledi. Meclis oturumunda Konak Belediyesi'nin Basmane 9 Eylül Meydanındaki eski yerinde inşa edilecek olan yeni binası tanıtıldı. Belediye binasının ilk kez görücüye çıkan avan planı, meclis üyelerine tüm detaylarıyla anlatılırken canlı yayında kamuoyuyla da paylaşıldı.Başkan Batur, "Bu avan projemiz. Genel anlamda cephesiyle ve diğer yapı elemanlarıyla ortaya çıkan bir çalışma. Kısa süre içinde tamamlayıp hayata geçirmek en büyük ideallerimizden bir tanesi. Konak'ın böyle bir hizmet binasına gerçekten ihtiyacı var. Konak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan sunumda yeni binanın görselleri paylaşılırken, binanın vatandaşla iç içe olacağı aydınlık bir mekan olarak tasarlandığı vurgulandı. Vatandaşın alıştığı gibi eski yerinde yer alacak olan bina bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Gün ışığını içine alan aydınlık mekanlar ve şeffaf dış cephesiyle beğeni toplayan binada belediye birimlerinin yanı sıra meclis salonu, sanat galerisi ve otopark da bulunacak.

Batur: Yeni hizmet binası en önemli çalışmalarımız arasında

Meclis oturumu öncesi, Konak Belediyesi'nin yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Başkan Batur, bu çalışmanın belediyenin en önemli çalışmalarından biri olacağını vurguladı. Kamulaştırma ile 538 metrekarelik tabanı bin 200 metrekareye çıkardıklarını aktaran Batur, "Konak Belediyesi'nin önümüzdeki süreçte yapacağı en önemli çalışmalardan bir tanesi yeni hizmet binası. Yeni hizmet binasıyla ilgili kamulaştırma çalışmalarımızı ve çevresindeki iki otelin kamulaştırmasını tamamladık. Oradaki esnaf arkadaşlarımıza da projeye başlayana kadar bir süre verdik. O süre de dolunca yıkımı gerçekleştirdik. 538 metrekareye oturan binamız, yeni yaptığımız kamulaştırmayla beraber bin 200 metrekareye oturacak. İki kat da otoparkla beraber hemen hemen 3 katı büyüklüğünde olacak" dedi.

Yeni bina ihalesi yeni yılda

Yeni hizmet binasının avan projesini ilk kez Konak Belediye Meclisi'ne ve kamuoyuna tanıttıklarını belirten Başkan Batur, önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan binanın Konak'a hayırlı olması dileklerini ileterek şöyle konuştu:

"Avan projeyi her zaman olduğu gibi önce meclis üyesi arkadaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşmayı planlamıştık. Bugün ilk sunumu sizlere gerçekleştiriyoruz. Yılbaşından sonra, uygulama projeleri de bittikten sonra ihaleye çıkacağız. İhaleye çıktıktan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü ülkede şu an yaşanan ekonomik kriz ve belirsizlik gerçekten çok sıkıntılı.Dolar bir gün iniyor bir gün çıkıyor. İnşaat maliyetleri aldı başını gidiyor. Geçtiğimiz günlerde belediyelerin çıktıkları ihalelerde veya kamunun çıktığı ihalelerde maalesef katılım sağlanmamaya başlandı. Ama bu gerekçe değil, biz hazırlığımızı yapıp ihalemize çıkacağız. Bu avan projemiz. Genel anlamda cephesiyle ve diğer yapı elemanlarıyla ortaya çıkan bir çalışma. Kısa süre içinde tamamlayıp hayata geçirmek en büyükideallerimizden bir tanesi. Konak'ın böyle bir hizmet binasına gerçekten ihtiyacı var. Arkadaşlarımız süratle bu konuyu takip ediyorlar, Konak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Aslan: Kentsel dönüşüme engel olacak hareketlerden vazgeçilmeli

Meclis açılışında değinilen bir diğer önemli konu da deprem gerçeği ve kentsel dönüşümün önemi oldu. Konak ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinden oybirliğiyle geçirilen, kentsel dönüşümü sağlayacak imar planlarına yönelik davaları değerlendiren CHP Grup Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan, Jeoloji Mühendisleri Odasının açıklamasına dikkat çekti. Depremle ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirten Aslan, şunları söyledi:

"Önceki gün depremle uyandık, hepimiz telaşlandık. Deprem elbette ki gerçeğimiz. Ama burada yapılacak en önemli işlerden birisi kentsel dönüşümdür. Bunu övünerek söylüyoruz ki meclisimizde güzel kararlar aldık ve bunu uygulamaya da soktuk. Ancak herkesin ve her kuruluşun, bu konuya duyarlı olmasını arzu ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olacak veya geciktirecek hareketlerden vazgeçilmeli. İnsan hayatından daha önemli bir şey olamaz, düşünülemez. Ciddi bir depremle karşı karşıya kaldığımızda, sağlıksız evlerde yaşayan insanların yitilmesini kimse kabul edemez. Bu nedenle bu konuyu ilgili kişilerin bir kez daha düşünmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

Yürütmeyi durdurma kararına itiraz gerçekleşti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis gündeminde Beştepeler Bölgesi Planlarına yönelik itirazların ele alındığı maddelere gelindiğinde, Gültepe İmar Planları hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararınaitirazın gerçekleştiğini de dile getirdi. Batur, "Beştepeler Bölgesi İmar Planlarıyla ilgili İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Şehir Plancıları Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bazı küçük istekleri var;onları zaten yerine getireceğiz. Vatandaşımızın da itirazları var. Gültepe'den 3 bin 400 civarın da itiraz vardı, Beştepeler için 700 itiraz geldi, daha iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Amacımız bu planların bir an evvel hayata geçirilmesi. Gültepe Planlarıyla ilgili Bölge İdare Mahkemesi'ne, yürütmeyi durdurma kararının karşısında itirazlarımızı gerçekleştirdik. Bununla ilgili hukuki süreci de takip ediyoruz" dedi.

Yükseklik itirazları yeniden Büyükşehir'e

Komisyonlardan gelen raporlar arasında, kamuoyunda Zorlu binası olarak adlandırılan ve kat yüksekliğine gelen itirazlardan oluşan 7-22 arası maddeler hakkında konuşan Başkan Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde karara bağlanan bu konuyu yeniden Konak Belediye Meclisi'nde karara bağlamanın hukuken sakıncalı olduğunu hatırlattı. İlgili maddeler İmar ve Hukuk komisyonlarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yeniden gönderildi. Başkan Batur konuyla ilgili şunları söyledi:

"Saydığımız maddeler Zorlu binası dediğimiz binayla ilgili. Bizim Konak belediyemizden aldığımız kararın Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili komisyonlar tarafından değiştirilerek yüksekliğinin 131 metreden 84 metreye düşürülmesiyle ilgili bir karar. Belediye meclisimizde H maxları, binanın kitlelerin yüksekliklerini ve çevreyle olan uyumunu sağlayarak tüm Konak'ta uygulamıştık. Büyükşehir'e de gönderdik. Bu 131 metre Büyükşehir'de imar komisyonu tarafından incelendi ve 84 metreye düşürüldü ki biz daha önce 254 metreden 131 metreye düşürmüştük. Askıya çıktığımızda 84 metrenin daha da düşürülmesi ve ruhsatının iptali şeklindeki gerekçelerle ilgili kurumlar, vatandaşlar itiraz ettiler. 84 metreyle ilgili kararı Büyükşehir Belediyesi Meclisi aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı bir kararı bizim burada yeniden irdelememizin ve bu itirazları bir karara balamamızın hukuken sakıncası var. Bu yüzden, hem Hukuk hem de İmar komisyonlarımızın aldığı kararla, bu maddeleri, bu kararı alan belediye meclisine aynen gönderiyoruz."