Konak-Nilüfer işbirliği - Son Dakika

Konak-Nilüfer işbirliği

07.10.2020 11:10
Konak-Nilüfer işbirliği, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile işbirliği protokolüne imza attı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile işbirliği protokolüne imza attı. İki belediye ortak proje yapacak, Avrupa Birliği (AB) projelerinde partner olacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bursa'da inceleme ve temaslarda bulundu. Bursa gezisi kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya gelen Başkan Abdül Batur, iki belediye arasında işbirliği protokolüne de imza attı. Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında bir araya gelen iki belediye başkanı bir süre sohbet etti. Nilüfer Belediyesinin sosyal projeler konusunda önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Batur, "Bugün iki belediye arasında işbirliği adımlarının ilkini atıyoruz. İmzalayacağız işbirliği protokolüyle bundan sonra ortak projeler gerçekleştireceğiz. Özellikle AB projeleri konusunda bir birimizin partneri olacağız. Bu işbirliği iki belediyeyi kardeşliğe kadar götürebilecek. Nilüfer Belediyesi Bursa'nın en önemli ve en büyük belediyesi. Konak Belediyemiz ile çok ortak yönü var" diye konuştu. İşbirliği protokolüne imza atmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "İki belediyenin özellikle sosyal projelerde ortak hareket etmesi İzmir ve Bursa için önemli bir adım. Bu işbirliğinin güzel projelere olanak tanıyacağına inanıyorum" dedi.

Ortak projeler yapılacak

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem daha sonra işbirliği protokolüne imza attı. İşbirliği protokolü kapsamında iki belediye ortak projeler konusunda çalışma yürütecek. İki belediyenin etkin katılımı ile yenilikçi hizmetlerle yeni nesil belediyecilik anlayışına katkı sağlanacak. Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılacak, halkla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanacak. Ortak hazırlanacak projelere yönelik hibe programları takip edilecek ve uygulanacak. Bu kapsamlarda da ayrıca toplantılar seminerler düzenlenecek.

İstihdam incelemesi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçedeki istihdam sorununa çözüm getirmek amacıyla Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Vakfı tarafından hayata geçirilen istihdama yönelik eğitim merkezinde incelemelerde bulundu. Tekstilden otomotive, inşaattan aşçılığa kadar pek çok farklı iş kolunda 18-35 yaş arası en az lise mezunlarının katıldığı eğitim merkezini gezen Başkan Batur'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ikinci Başkanı ve aynı zamanda Vakıf Başkanı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçarslan, kısa adı BUTGEM olan merkezin genel müdürü Hakan Neşeli eşlik etti. Yüzde 95 iş garantili kurslar hakkında Şener ve Neşeli'den merkez ile ilgili bilgi alan Başkan Batur, İzmir'de en önemli sorunun istihdam olduğunu ve Bursa'da sanayi ve ticaret odası tarafından hayata geçirilen bu modelin çözüm konusunda ciddi bir adım olabileceğine dikkat çekti. Merkezi çok beğendiğini belirten Batur, "Konak Belediyesi olarak bu merkezin küçük bir modelini yapabilir miyiz diye bakmaya geldik. Sanayicimiz ve ticaret, esnaf odalarımız ve yerel yönetimlerimiz bir araya gelirse böyle bir merkez İzmir'de de kurulabilir ve ticaretin sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirebiliriz. Merkez sayesinde iş kollarındaki yenilikler de takip edilebilir ve teknolojik gelişmelere İzmirli sanayicimiz tüccarımız esnafımız daha hızlı uyum sağlayabilir" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Konak-Nilüfer işbirliği
Konak-Nilüfer işbirliği
Konak-Nilüfer işbirliği
Konak-Nilüfer işbirliği
Konak-Nilüfer işbirliği
Konak-Nilüfer işbirliği
Konak-Nilüfer işbirliği

Avrupa Birliği, Turgay Erdem, Bursa, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak-Nilüfer işbirliği - Son Dakika

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