Üye Girişi
Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt - Son Dakika

Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt

24.06.2021 23:38

Fenerbahçe, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kongreye katılmayacağını açıklamasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurula katılmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe'nin genel kuruluna katılmayacağını açıkladı.

Yıldırım, kongre öncesi maraton tribünü tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek, kongreye katılmayacağını bildirdi.Yıldırım ve ekibinin buradaki otoparkı kullanma talebini, eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın sağlık durumundan dolayı yaptığı belirtildi.

ZORUNLU AÇIKLAMA BAŞLIĞI İLE AÇIKLAMA YAYINLANDI

Fenerbahçe Spor Kulübü ise konuya ilişkin bir duyuru yayınladı. 'Zorunlu açıklama' adı altında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın, bu akşam saatleri itibariyle yaptığı açıklamayı takip ettik. Stadımızın Maraton Tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaya dair zorunlu olarak dile getirmek istiyoruz ki:

Stadımızdaki tüm otopark alanları, 25-26 Haziran'da düzenlenecek kongremizde, önceki tüm kongrelerimizde olduğu gibi kullanıma kapalı olmasına, tüm üyelerimize de bu doğrultuda bilgi verilmiş olmasına rağmen Sayın Aziz Yıldırım'ın belirttiği doğrultuda kendilerine bir alan açılmış;

Kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olan Fenerium Otoparkımızdan kendilerine yer verilmiştir. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Fenerium Tribünü'nü de kullanabileceklerini de belirtmek isteriz.

Dolayısıyla yapılan bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır.

"AZİZ YILDIRIM'I KONGREYE BEKLİYORUZ"

Ayrıca açıklamada belirtilen "kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ve esefle kınıyoruz" mesajına dair de şunu vurgulamak isteriz ki;

Bu stat, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın önderliğinde, Fenerbahçe camiasının elbirliği ve emekleriyle hiçbir devlet kurumundan destek almadan tamamen Fenerbahçe'nin kaynaklarıyla inşa edilmiştir.

Kendisinden beklentimiz, bugün canlı yayında söz vermiş olduğu gibi Eski Başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının, Fenerbahçemizin demokrasi bayramı olan kongremize katılım göstermeleridir. Saygılarımızla."

Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt
Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Azizim ne istiyon anlamadik kirmizi haliysa sorun olmaz gel naz etme yav sana yakismiyo bu triplenmeler. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı 22:51 Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi 21:38 Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi
Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi 20:50 Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu 20:06 Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 18:43 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı         
23:36
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı         
22:50
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı         
20:40
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 00:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement