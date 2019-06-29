Son Dakika Haberleri: "Konteyner dolandırıcılığı" operasyonunda 6 tutuklama
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"Konteyner dolandırıcılığı" operasyonunda 6 tutuklama

55 dakika önce

Aydın ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda konteyner satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda konteyner satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Aydın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişinin internet üzerinden konteyner almak için kapora yatırdığı ancak ürünün teslim edilmediği ve bir şebeke tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlatmış, iki ildeki eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Aydın, Güncel
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