'Konteyner veteriner fakültesi hastanesi'nin açılışı ertelendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi 'nin 16 konteynerlerde hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlanamadı. Bunun üzerine hastanenin açılışı 30 Eylül'e ertelendi.

İÜC Rektörlüğü, 26 Eylül'den sonra aldığı karar doğrultusunda üniversitenin Avcılar Kampusü'nde bulunan Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu'nun yanı sıra yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2 Ekim'de alınan kararla kapatıldı. Veteriner Fakültesi'nin Büyükçekmece'deki İÜC Kampusü'nde eğitime devam etmesi planlanırken, hayvan hastanesinin konteynerlerde faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Kızılay ile yapılan görüşmelerde, 2011 Van Depremi'nde kullanılan 6 konteyner geçen hafta Avcılar'a getirilerek İÜC Kampusü'ndeki tenis kortuna yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni konteyner de pazartesi sabahı getirilerek aynı alana monte edildi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, Büyükçekmece'deki İÜC Kampusü ve Avcılar'daki Kampuste'ki diğer ünitelerde eğitime bugün başladıklarını ancak, bugün faaliyetlerine konteynerlerde başlamasını planladıkları hayvan hastanesini açamadıklarını söyledi. Kızılay'ın Van depreminde kullandığı 6 konteynerin tamir edilmesi gerektiğini, bunun yanı sıra 10 yeni konteyner için elektrik, su, kanalizasyon, internet bağlantılarının tamamlanamadığını belirten Prof.Dr. Kaşıkçı, "Bugün sınırlı sayıda hasta hayvan kabul ettik. Ancak, 2 ameliyathane ile birlikte 30 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacağız. Bu süre içerisinde konteynerlerin ayrıca çatı ve klima sistemi de tamamlanacak. Hayvanseverleri önümüzdeki çarşamba gününden itibaren bekliyoruz" dedi.