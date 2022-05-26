Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü: Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

ANTALYA Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin önce aydınlatma direğine çarpıp ardından da boş su tahliye kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı olay yerinde yaşamını yitirirken 4 yaşındaki küçük kardeş yaralı olarak kurtuldu. 4 yaşında olduğunu söyleyen erkek çocuğu araçtan çıkaran vatandaş "Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık " dedi.

Kaza, Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya Akgünidaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ardından da yol kenarında bulunan su tahliye kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araçta ağlama sesi duyan vatandaşlar 4 yaşlarındaki erkek çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen öğretmen anne Derya Akgün ile ve 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim"

Erkek çocuğunu araç içerisinden alan vatandaş, "Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim" dedi.