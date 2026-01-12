Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Aidat düzenlemesi Meclis\'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
12.01.2026 09:11  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aidat düzenlemesi Meclis\'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Haber Videosu

Konut aidatlarına yapılacak zamlar için yüzde 25,49'luk üst sınır öngören düzenleme TBMM'ye sunuldu. Düzenleme resmileşmeden bazı site yönetimleri "acil toplantı" adı altında aidatlara yüzde 35 ila 55 arasında zam yaptı.

Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre aidatlara yapılacak artış, en fazla yeniden değerleme oranı kadar olabilecek.

ÜÇ AY İÇİNDE ONAY ŞARTI

Düzenlemeye göre üst sınırı aşan bir zam yapılmak istenmesi halinde site yönetimlerinin üç ay içinde toplantı yaparak kat maliklerinin onayını alması gerekecek. Böylece yüksek oranlı artışlar için maliklerin rızası şart haline gelecek.

DÜZENLEME ÇIKMADAN ZAM

NTV'de yer alan habere göre; teklifin Meclis'e sunulmasının ardından bazı site yönetimleri acil toplantılarla aidat tutarlarını şimdiden belirledi. İddiaya göre bazı sitelerde zam oranları yüzde 35 ile 55 bandına kadar çıktı.

ÜST SINIR YÜZDE 25,49

Zam üst sınırına esas alınacak yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Teklifin yasalaşması durumunda uygulamanın geriye dönük işlemeyeceği ifade edilirken, uzmanlar maliklerin fahiş artışlara karşı itiraz hakkı bulunduğu ifade etti.

"YÖNETİCİ KENDİ KAFASINA GÖRE BELİRLEYEMEZ"

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yüksek oranlı artışların fırsatçılık kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" dedi.

Ekonomi, Emlak, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Fırsatçı mı? Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre Ocak ayı içinde genel kurul veya kat malikleri toplantısı yapılır. Meclis elini çabuk tutsaydı da Aralık ayı içinde aidatı sınırlayan kanunu çıkarsaydı. TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TUT! 4 1 Yanıtla
  • Aa Aa:
    artış zaten kat malikleri toplantısı ile alınıyor.yoneticnini tek başına artış yapması zaten yasal degil 0 0 Yanıtla
  • Aa Aa:
    başlık sacmalik 0 0 Yanıtla
  • Aa Aa:
    Bu saçma bir duzenleme.Aidat giderek düzenlenir.Bu kanunu yaparken hicmi düşünmüyorsunuz.sadece karmaşa çıkar başka da bisey cikmaz 0 0 Yanıtla
  • Ö. Özcan Ö. Özcan:
    Avrupa bizi kıskanıyor değil mi? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kupa töreninde dikkat çeken an Gerçek ortaya çıktı Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü 450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:12
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
07:44
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
06:55
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 09:51:50. #7.11#
SON DAKİKA: Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.