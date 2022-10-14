KONYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI, 2023 YILINDA UCLG BAŞKANLIĞINI YAPACAK - Son Dakika
Üye Girişi

KONYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI, 2023 YILINDA UCLG BAŞKANLIĞINI YAPACAK

14.10.2022 21:02

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla üyesi bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının (UCLG) 2023 yılında başkanlığını yapacak.

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla üyesi bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının (UCLG) 2023 yılında başkanlığını yapacak.

UCLG, zirvesi Güney Kore'nin Daejeon şehrinde düzenlendi. Zirvede 7 bölge teşkilatından katılan üye belediyelerin yaptığı seçim sonrası; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güney Kore Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Jang-Woo Lee, Uruguay Montevideo Büyükşehir Belediye Başkanı Carolina Cosse ve Hollanda Lahey Büyükşehir Belediye Başkanı Jan Van Zanen'in birer yıl UCLG başkanlığı yapması için fikir birliğine varıldı. Buna göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının başkanlığını yapacak.

Uğur İbrahim Altay, zirve toplantısında yaptığı konuşmada dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç uyduğu bir dönem olduğunu ve UCLG olarak daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını ifade etti.

Kimsenin bir başkasından üstün olmadığını ifade eden Altay, "Ben de UCLG başkanı olarak, her alanda edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan ve UCLG'nin sahip olduğu değerleri her platformda savunmaktan asla geri durmayacağım. Bugün ne kadar yorulursak, yarınlarımızın da bir o kadar güzel olacağına dair inancım tamdır. Bu salonda olan ve UCLG çatısı altında bizi farklı ülkelerden izleyenlere bir mesaj vermek istiyorum. Bizler birbirimize aynı göz hizasından bakmalıyız. Kimsenin bir başkasına bir üstünlüğünün olmadığı dünyada barış daha kolay sağlanacaktır. Ben bu amaç uğrunda çalışmaya devam edeceğim.? diye konuştu.

2023 yılının Türkiye'de Cumhuriyet'in 100 yılı olarak kutlanacağını hatırlatan Altay, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. 2023 yılında Türkiye'de yapacağımız UCLG Dünya Konseyi'ne de sizleri davet ediyorum." dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Belediyelerine Uğur İbrahim Altay başkanlık edecek Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Belediyelerine Uğur İbrahim Altay başkanlık edecek Konya ekonomi haberleri: Başkan Altay: 'Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir' Konya ekonomi haberleri: Başkan Altay: 'Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir'
Kaynak: DHA

Uğur İbrahim Altay, Dünya, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI, 2023 YILINDA UCLG BAŞKANLIĞINI YAPACAK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:39:39. #1.13#
SON DAKİKA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI, 2023 YILINDA UCLG BAŞKANLIĞINI YAPACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement