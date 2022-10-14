KONYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI, 2023 YILINDA UCLG BAŞKANLIĞINI YAPACAK

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla üyesi bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının (UCLG) 2023 yılında başkanlığını yapacak.

UCLG, zirvesi Güney Kore'nin Daejeon şehrinde düzenlendi. Zirvede 7 bölge teşkilatından katılan üye belediyelerin yaptığı seçim sonrası; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güney Kore Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Jang-Woo Lee, Uruguay Montevideo Büyükşehir Belediye Başkanı Carolina Cosse ve Hollanda Lahey Büyükşehir Belediye Başkanı Jan Van Zanen'in birer yıl UCLG başkanlığı yapması için fikir birliğine varıldı. Buna göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının başkanlığını yapacak.

Uğur İbrahim Altay, zirve toplantısında yaptığı konuşmada dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç uyduğu bir dönem olduğunu ve UCLG olarak daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını ifade etti.

Kimsenin bir başkasından üstün olmadığını ifade eden Altay, "Ben de UCLG başkanı olarak, her alanda edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan ve UCLG'nin sahip olduğu değerleri her platformda savunmaktan asla geri durmayacağım. Bugün ne kadar yorulursak, yarınlarımızın da bir o kadar güzel olacağına dair inancım tamdır. Bu salonda olan ve UCLG çatısı altında bizi farklı ülkelerden izleyenlere bir mesaj vermek istiyorum. Bizler birbirimize aynı göz hizasından bakmalıyız. Kimsenin bir başkasına bir üstünlüğünün olmadığı dünyada barış daha kolay sağlanacaktır. Ben bu amaç uğrunda çalışmaya devam edeceğim.? diye konuştu.

2023 yılının Türkiye'de Cumhuriyet'in 100 yılı olarak kutlanacağını hatırlatan Altay, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. 2023 yılında Türkiye'de yapacağımız UCLG Dünya Konseyi'ne de sizleri davet ediyorum." dedi. (DHA)